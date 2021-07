Il Leicester è alla ricerca di un difensore centrale ed avrebbe iniziato i colloqui con gli agenti di Ozan Kabak. Il difensore turco è tornato allo Schalke 04 dopo aver passato gli ultimi 4 mesi in prestito al Liverpool, che ha deciso però di non riscattarlo. Trovato l'accordo con il giocatore, le foxes avrebbero pronta un'offerta di circa 15 milioni di euro per assicurarselo, convinti che sia sufficiente visto la retrocessione e i problemi economici del club tedesco. A riportarlo è il Daily Express.