Il Leicester è alla ricerca di un allenatore che prenda in carico la prima squadra dopo il licenziamento di Brendan Rodgers. Tutto sembrava indicare Jesse Marsch come principale sostituto. La trattativa sembrava ormai fatta, ma alla fine è sfumato l'accordo. Secondo il Telegraph, il motivo principale è stata l'offerta poco allettante del club inglese proposta al tecnico. Inoltre, il suo obiettivo è quello di prendere le redini di una squadra con un progetto sportivo più importante, esattamente come il Tottenham.



Nel frattempo, secondo Sky Sport UK, si stanno intensificando i contatti tra le Foxes e Dean Smith, ex tecnico di Norwich e Aston Villa, che arriverebbe come traghettatore fino alla fine della stagione. Con Smith è pronto a tornare come vice Craig Shakespeare, secondo di Ranieri nella trionfale stagione 2015/16