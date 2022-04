Dopo aver imbottito l'Olimpico nella gara di ritorno anche oggi è giornata di file virtuali per i tifosi della Roma che vogliono seguire la squadra a Leicester il 28 aprile per la semifinale d'andata di Conference League. La vendita del settore ospiti è iniziata alle 10 e in pochi minuti ha visto oltre 2000 persone in fila. Considerato che a disposizione ci sono 1600 biglietti il sold out è arrivato dopo appena mezz'ora dall'apertura dei botteghini. Il prezzo del Settore Ospiti (Block M2-M3) è di 45 euro e si poteva prendere un solo tagliando.