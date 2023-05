Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

Jakubha segnato la via, ora c’è chi la sta seguendo.- Il portiere delha voluto celebrare la promozione in Segunda Federacion della sua squadra con uno scatto pubblicato su Twitter in cui si mostra mentre bacia il compagno.ha scritto il giocatore.- Legarraga, 28 anni, è anche un ingegnere informatico. La sua squadra, il Marbella, ha centrato la promozione stravincendo il campionato e subendo solo 17 gol in 30 partite. Il post del portiere è diventato subito: hae ricevuto numerosi commenti di apprezzamentodi chi ha apprezzato