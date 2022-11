Colpo di mercato per il Lens di Seko Fofana. Manca solo l’ufficialità ma, come riporta Le Parisien, Julien Le Cardinal vestirà la maglia rossogialla a partire dal prossimo gennaio. Salto di qualità notevole per il 25enne laterale francese, alla sua prima esperienza in Ligue 1. Plusvalenza anche per il Paris FC che incasserà una cifra vicina ai 3 milioni di euro, dopo i 600mila spesi per acquistarlo dal Bastia solo pochi mesi fa.