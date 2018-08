In occasione della conferenza stampa di presentazione del difensore croato Ivan Strinic e del portiere spagnolo Pepe Reina, il direttore dell'area tecnica Leonardo e il direttore sviluppo strategico area sport Paolo Maldini hanno fatto il punto sulle ultime trattative in casa rossonera.





LEONARDO SU MILANELLO - "E' stata una grande emozione tornare a Milanello, per me è stato bello incontrare tutti i dipendenti, alcuni dei quali ancora qui dopo tanti anni. Ho visto bene la squadra, è molto motivata; ci sono ancora alcuni aspetti importanti da definire, ma è stato un ottimo avvio".



MALDINI SUL RITORNO A MILANELLO - "Sono cambiate molte cose e persone, ma Milanello è un posto che mantiene la sua magia e che mi suscita sempre grandi emozioni".



MALDINI SU STRINIC - "Ho visto grande rispetto nei confronti miei e di Leonardo da parte dei giocatori, soprattutto da parte dei più giovani. Spero ovviamente di avere un'influenza nei loro confronti".



LEONARDO SU BAKAYOKO - "Non nego che stiamo parlando, è una possibilità, sempre al netto dei paletti che dobbiamo rispettare. Ci sono ancora 7 giorni per definire i vari dettagli, ma è certamente un'opzione".



LEONARDO SU SUSO - "Non ci sono mai arrivate offerte, nè dalla Roma nè da nessuno. Si è trattato di un incontro individuale conoscitivo, per condividere alcune sensazioni, su alcune situazioni alla luce dell'arrivo di una nuova proprietà. Non si è mai pensato di metterlo sul mercato, oggi non ci sono le condizioni per un addio di Suso".



MALDINI SU CAPELLO - "Fa piacere avere la stima dalle persone con cui ho lavorato nel tempo. Lui per me è stato un maestro. Lui sa cosa vuol dire per me il Milan e lui stesso ne ha fatto parte. Ha ben chiara qual è l'ideale di una squadra nostra".



LEONARDO SU ANDRE' SILVA - "Stiamo cercando di capire la sua situazione, è una corsa contro il tempo. Stiamo cercando di prendere la migliore decisione possibile, c'è una chance che lui possa andare".



LEONARDO SUL NUOVO ESTERNO - "Quando siamo arrivati qui, abbiamo cercato di capire le esigenze della squadra, sempre tenendo presenti le necessità di fare qualcosa in entrata e in uscita. Vogliamo completare la rosa considerando queste esigenze; riteniamo comunque di avere una squadra competitiva. Se giocheremo ancora col 4-3-3? Questa è una scelta di Gattuso, ma la base di partenza sarà questa".



MALDINI SUGLI OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo è quello di fare meglio che nella passata stagione, è inutile spiegare ai calciatori quale sia la differenza tra raggiungere la Champions League piuttosto che l'Europa League".



LEONARDO SU BACCA E LOCATELLI - "Non abbiamo mai pensato di far partire Locatelli, è una questione rimasta per molto tempo in sospeso e questa attesa ha forse creato delle incomprensioni. Noi vogliamo che in questo Milan tutti siano felici di restare. Con Bacca abbiamo un ottimo rapporto, è consapevole della situazione e lui ha le sue esigenze. Vedremo di trovare la situazione migliore per tutti. Potrebbe anche rimanere".



LEONARDO SU MILINKOVIC-SAVIC - "Purtroppo è difficile, è un giocatore che non rientra nei nostri parametri. E' un ragazzo che mezza Europa sogna, un giocatore completo e moderno, ma in questo momento non è fattibile".



MALDINI SULLA DIFESA GIOVANE - "Il giudizio tecnico lo dà l'allenatore... Meglio Donnarumma o Reina dietro una linea così giovane? Noi abbiamo un centrale come Romagnoli che, pur essendo del '95, ha già grande esperienza e ha tutto per guidare questo reparto, di cui siamo molto soddisfatti".



LEONARDO SULLA CONVIVENZA REINA-DONNARUMMA: "Noi siamo felici di avere due portieri di questo livello. Gigio ha vissuto un momento delicato per una serie di vicende, ma ha ancora un potenziale enorme e sarà importante per lui avere alle spalle un giocatore esperto e che trasmette questa energia come Reina. La sua presenza è una garanzia".



MALDINI SULL'EMOZIONE DI TORNARE AL BERNABEU PER L'AMICHEVOLE COL REAL - "E' una bella sensazione, perchè credo che in quello stadio e in quella partita (quella di Coppa dei Campioni del 1988) sia iniziato il ciclo vincente di quel Milan. Quello che so, perchè ho parlato più volte con il presidente Florentino Perez, è che vuole che il Milan torni ad alti livelli. Ci sta aspettando, siamo stati un avversario molto duro e molto leale per loro".



MALDINI SULLE PAROLE DI BONUCCI - "Non ero qui presente nel suo anno al Milan, ma so che ha avuto inizialmente delle difficoltà prima di integrarsi bene nello spogliatoio. Mi risulta difficile rispondere a questa domanda".



LEONARDO SU UN'ALTERNANZA DEI PORTIERI - "Gattuso saprà sicuramente gestire questa situazione. Avremo tantissime partite e l'allenatore ne terrà conto, ma non sono ancora state fatte scelte a priori".



LEONARDO SU DRAXLER - "E' un nome che è emerso in questi giorni, ma non c'è stato alcun contatto per lui".







