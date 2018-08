Missione compiuta in meno di un mese: il mercato del Milan è a saldo zero, anzi è positivo. Il compito di Leonardo, insediatosi ufficialmente alla fine di luglio, non era semplice: rinforzare e rendere più competitiva la rosa a disposizione di Gattuso rispettando i paletti del Fair Play Finanziario, passo obbligatorio per ripresentarsi poi all'Uefa e ridiscutere la situazione dei rossoneri, già riammessi in Europa League dopo il ricorso al Tas che ha annullato la prima sentenza della camera giudicante. Obiettivo centrato e i conti, almeno per l'estate 2018, danno ragione al neo direttore dell'area tecnica.



IL SALDO E' GIUSTO - Sei operazione chiuse in entrata, sei in uscita, con un saldo da bollino verde. Tre arrivi a zero già impostati dal precedente management (Halilovic, Reina, Strinic), poi tre innesti di spessore: Caldara (35 milioni), Higuain (18 milioni per il prestito) e Bakayoko (5 milioni per il prestito, ufficiale oggi); a questi andrà ad aggiungersi Samu Castillejo, che il Milan ha chiuso in prestito oneroso (3 milioni), con diritto di riscatto dal Villarreal. Complessivamente 61 milioni di euro nell'estate 2018, controbilanciati perfettamente dalle partenze: 35 milioni Bonucci alla Juve (scambio alla pari con Caldara), 15 milioni dall'Atletico Madrid per Kalinic, 7 milioni Bacca nell'affare Castillejo, 5 milioni per il prestito di André Silva al Siviglia 2 milioni per il prestito di Locatelli al Sassuolo e 1,5 per il prestito di Gustavo Gomez al Palmeiras. Totale 65,5 milioni di euro, il saldo è positivo.



SPESE 'RIMANDATE' - Missione compiuta grazie anche alla possibilità di rimandare gran parte delle spese al 2019, quando scatteranno i riscatti: obbligatorio quello di Castillejo a 15 milioni, opzionale per Bakayoko a 35, opzionale ma certamente esercitato quello di Higuain a 36. Altri 86 milioni, parzialmente compensati dai 10 milioni (+2 di bonus) che arriveranno dal Sassuolo per Locatelli, per il quale è stato fissato un obbligo di riscatto in favore dei neroverdi, ed eventualmente dai 30 pattuiti con il Siviglia per il diritto di riscatto di André Silva. Qualora il Milan decidesse di esercitare anche il diritto di riscatto per il centrocampista del Chelsea, oscillerebbero dunque tra i 44-46 e i 74-76 i milioni da reperire per far quadrare il bilancio tra spese e introiti (in base alla cessione o meno dell'attaccante portoghese).



MANCA ANCORA UN COLPO - Mercato positivo, eppure l'ufficialità di Castillejo potrebbe non essere l'ultimo colpo battuto dai rossoneri in questa finestra estiva: si ragiona sul possibile innesto di un nuovo centrocampista, una mezzala di per alzare il livello qualitativo della mediana rossonera. Tra il sogno complicatissimo chiamato Milinkovic, la suggestione Rabiot e piste più percorribili come Baselli, gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare un'altra sorpresa ai tifosi. Senza però dimenticare il diktat del mercato a saldo zero: Leonardo ha compiuto la missione, il Milan non contempla follie che possano stravolgere questo risultato.



@Albri_Fede90