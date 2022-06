, ex direttore del, che ha da poco salutato Les Parisiens, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe in cui si è espresso a 360 gradi in merito alla sua storia.- "Lì mi sono formato come dirigente.. Mi ha messo al suo fianco ed. Ho vissuto sei anni guardando la persona che ha deciso tutto senza il peso della responsabilità all'interno di un club che ha vinto tutto. Permettendomi di poter dire la mia, di agire, come fatto con. Il Milan era la continuità ai più alti livelli. Poi, penso che Parigi mi abbia dato le emozioni più contrastanti".- "È il modo in cui la gente guarda il club che è cambiato.Ci sono, anche se non mi piace separare gli eventi.. Non è stato un caso che un giovane nella Serie B italiana e una star del calcio mondiale arrivassero lo stesso momento.. Sono due date enormi".- "Ne abbiamo parlato con il club. Senza dubbio questo è il mio modo di essere,. Non era importante fare una dichiarazione. Il mio rapporto al PSG è sempre stato legato a. Sono arrivato lì come giocatore in un momento (nel 1996) in cui il club era in fermento, la squadra aveva vinto la Coppa delle Coppe, ho vissuto un anno molto intenso.C'era emozione al momento dell'arrivo, al momento della partenza e, anche lì, al momento dell'addio, ora".- ". Ma non voglio entrare in questo genere di cose. E il fatto di, francese e suo, è importante per il".