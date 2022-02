Secondo quanto riportato da Marca, in caso di retrocessione il Levante (ultima in Liga a 9 punti dalla salvezza) perderà tre giocatori. Nel suo ultimo rinnovo, infatti, José Luis Morales ha incluso una clausola che specificava proprio lo scenario della retrocessione: se la squadra dovesse scendere in seconda divisione, lui lascerà il club. E Carlos Clerc dal canto suo, non ha ufficializzato il suo rinnovo, rescindendo il contratto a fine stagione: situazione identica a quella vissuta da Jorge Miramón.