Uno dei protagonisti della trattativa-telenovela che ha portato Robert Lewandowski al Barcellona è stato Pini Zahavi. L'agente, tra i più potenti al mondo, ha incassato dai blaugrana una commissione monstre da 10 milioni. Come spiegato da The Athletic, la cifra si somma ai 45 versati dai catalani (più bonus) per il polacco.