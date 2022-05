Robert Lewandowski non ha nessuna intenzione di rimanere al Bayern Monaco. Il polacco ha in testa il Barcellona ma il club vorrebbe trattenerlo in Germania fino a giugno 2023, data di scadenza del contratto. La Bild racconta un retroscena legato all'umore del giocatore, in questi giorni al centro del mercato. Prima della partita col Wolfsburg, infatti, i compagni di squadra avrebbero sentito una telefonata accesa di Lewa nello spogliatoio, durante la quale il giocatore avrebbe pronunciato più volte la parola "Barcellona".