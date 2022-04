Intervistato da Sky Germania dopo la vittoria del titolo di Bundesliga da parte del Bayern, il bomber polacco Robert Lewandowski, ha commentato così la sua situazione contrattuale facendo sognare i club che lo vorrebbero acquistare, uno su tutti il Barcellona.



"Ci sarà preso un incontro, ma finora non è accaduto nulla di speciale. Io vi ho sempre raccontato cosa stava accadendo e la situazione per me non è affatto semplice".