L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è tornato a parlare del proprio futuro dal ritiro della nazionale polacca: "La mia storia al Bayern è conclusa. La cessione è la migliore soluzione per tutti e non credo che tornerò ad indossare la loro maglia". Il Barcellona, che si è visto respingere la prima offerta da 30 milioni di euro, resta in attesa.