L'ex Lazio Radu in tribuna con il simbolo delle SS sulla felpa: le immagini e cosa è successo

C'era da aspettarselo:, il derby della Capitale, non è mai esente da polemiche e strascichi. Ma dopo il caso Mancini, che ha sventolato dopo la vittoria decretata dal suo gol un vessillo con un ratto e i colori biancocelesti, è arrivato il turno diFin qui nulla di male, se non fosse che(schutzstaffel), la formazione paramilitare che tanto orrore ha causato prima e durante la Seconda guerra mondiale.

Stefan #Radu, ex-difensore rumeno della Lazio tra il 2008 e il 2023, era ieri all'Olimpico per assistere al derby di Roma, ed è stato notato mentre indossava una felpa con il logo delle SS.



pic.twitter.com/135hcw0kRt — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) April 7, 2024

Non è la prima volta che Radu viene coinvolto in episodi quantomeno equivoci. A inizio marzo, in occasione della gara di ritorno tra Bayern Monaco e Lazio negli ottavi di finale di Champions League, si eraI video della serata mostrano cori e atteggiamenti inneggianti al Duce, cosa che, è bene ricordarlo, rappresenta reato di apologia tanto in Germania quanto in Italia.