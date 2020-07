Si chiude la 36esima giornata di Liga, in programma tre partite. Si parte alle 19.30 con il Getafe che cerca punti Europa League contro un Alaves che ha solo tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Alla stessa ora il Villarreal deve vincere contro la Real Sociedad per tenere vive le speranze Champions, alle 22 il Real Madrid gioca a Granada per tornare a +4 sul Barcellona.