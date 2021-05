Tutti davanti alla televisione. Oggi alle 16.15 la Spagna si ferma.scontro diretto fondamentale nella corsa alla vittoria della Liga.. E il Real Madrid, eliminato in semifinale di Champions League dal Chelsea in settimana, attende l'esito del match: i Blancos sono a pari punti con il Barça e domenica sera ospiteranno in Siviglia, quarto con 70 punti.: la 35esima giornata di Liga può essere davvero lo snodo cruciale della stagione.Viaggiano di pari passo nel recente periodo: tre vittorie e una sconfitta per entrambe nelle quattro partite più recenti di campionato, con il successo nell’ultimo turno (rispettivamente contro Elche e Valencia) dopo una sconfitta (contro Athletic Bilbao e Granada).: 1-0 con gol di Carrasco nel recupero del primo tempo. La vittoria nel match d’andata dell’Atletico Madrid, con quattordici vittorie dei catalani e sei pareggi. L’ultima volta che il Barça ha perso entrambe le sfide di campionato stagionali contro l’Atletico risale alla stagione 2005/06 (1-2 al Vicente Calderon e 1-3 al Camp Nou). Fiato sospeso, a Barcellona c’è un match davvero chiave per la corsa alla vittoria della Liga.