E' la sera del Clasico. La partita più attesa, più seguita in tutto il mondo: Barcellona contro Real Madrid. Le due squadre sono entrambe prime in classifica, a quota 35 punti. Dovevano giocare contro il 26 ottobre, ma per la delicata situazione in Catalogna la gara è stata rinviata ad oggi. Valverde dovrebbe dare spazio in mediana a Rakitic, cercato della Juve, coadiuvato da Busquets e De Jong. Zidane deve fare a meno degli infortunati Marcelo e Hazard, giocano davanti Bale, Benzema e Isco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Barcellona: ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.