Si gioca in Spagna in questo mercoledì, in campo la Liga con due partite.l'fa visita alper il recupero della nona giornata: i colchoneros cercano tre punti per mettersi alle spalle la minicrisi, tre sconfitte consecutive negli ultimi tre turni, e riportarsi a -1 dal Betis terzo in classifica., invece, ilanticipa il 21esimo turno e va sul campo dell': le merengues di Ancelotti sono a caccia dell'undicesimo risultato utile consecutivo per allungare ulteriormente in vetta.