Una doppietta di Bongonda allontana il Cadice dalla zona retrocessione. Nell'anticipo della quart'ultima giornata di Liga, i padroni di casa hanno vinto 2-0 col Valladolid staccando gli avversari di oggi e superando Almeria e Valencia - entrambe con una partita in meno - in un colpo solo. In questo momento il Cadice è a +4 sulla zona retrocessione, il Valladolid rimane a un solo punto di vantaggio.