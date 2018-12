Dopo l'1-1 tra Leganes e Getafe, prosegue la quindicesima giornata di Liga. Si parte alle 13.30 con l'Atletico Madrid, terzo in classifica, che attende l'Alaves quarto: i Colchoneros in caso di vittoria si porterebbe al primo posto con il Barcellona, mentre gli ospiti hanno l'occasione di sorpassare proprio gli uomini di Simeone.



Alle 16.15, poi, un'altra nobile in campo: il Siviglia, secondo e -1 dal Barça, va a Valencia, ad affrontare una squadra invischiata nei bassifondi della classifica e che arriva da un ko.



Alle 18.30, poi, Villarreal-Celta Vigo, con il Sottomarino Giallo che in Coppa del Re, in settimana, ha rifilato 8 gol all'Almeria. Chiude il programma, alle 20.45, il derby di Barcellona: l'Espanyol attende i blaugrana. Dopo un grande inizio, i biancoblù sono incappati in un periodo difficile e arrivano da 3 sconfitte consecutive, dall'altra parte la squadra di Valverde, capolista, ha ritrovato il sorriso nell'ultimo turno vincendo con il Villarreal.