Dopo gli anticipi di venerdì sera Levante-Girona ed Espanyol-Leganes, oggi si disputano altre tre partite valevoli per la 18esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Valladolid del presidente Ronaldo gioca in casa col Rayo Vallecano. Poi alle 16.15 il Valencia è impegnato sul campo dell'Alaves. In serata si chiude alle ore 20.45 con la trasferta del Betis a Huesca. Domenica tocca ad Atletico, Real Madrid e Barcellona.