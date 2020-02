Sono cinque le partite in programma oggi per la 25esima giornata della Liga spagnola. Si parte alle 12 con il lunch match Osasuna-Granada 0-3 (doppietta di Machis e gol di Foulquier), per poi proseguire con Deportivo Alaves-Athletic Bilbao alle 14. Alle 16 si procede con Real Valladolid-Espanyol, mentre alle 18,30 il calendario propone Getafe-Siviglia. Infine, in serata, chiusura del turno con il posticipo fra Atletico Madrid-Villarreal, con fischio d'inizio alle 21.