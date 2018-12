Dopo l'anticipo del venerdì prosegue con altre 4 gare la 17esima giornata della Liga spagnola.



Alle 13 apre il Betis Siviglia che ospita l'Eibar. I biancoverdi hanno completato una rimonta incredibile abbandonando la zona retrocessione (che occupava soltanto due mesi fa) e raggiungendo la zona Europa League a -4 dal Real, quarto.



Alle 16.15 l'Atletico Madrid prossimo avversario della Juventus prosegue la sua rincorsa al Barcellona capolista (e non andata a buon fine nell'ultimo turno di campionato) ospitando al Wanda Metropolitano un Espanyol in crisi totale e con 5 sconfitte consecutive all'attivo.



Alle 18.30 il Barcellona primo e tornato in serie postiva con 3 vittorie consecutive all'attivo che ospita un Celta Vigo a -3 dalla zona Europa League. Curiosità per il neo-acquisto blaugrana l'ex-Inter Jeison Murillo.



Chiude alle 20:45 l'Athletic Bilbao in leggera ripresa, ma ancora in piena zona retrocessione che ospita la San Mames il Valladolid a +5, dal terzultimo posto.