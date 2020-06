Torna in campo la Liga per la 30° giornata: dopo le sette gare tra venerdì e sabato, in cui spiccano il pareggio tra Siviglia e Barcellona e la vittoria dell'Atletico Madrid. Oggi, invece, tocca a Valencia, Real Sociedad e Real Madrid.



Alle 14.00 si parte con Celta Vigo-Alaves: i padroni di casa non hanno ancora trovato i 3 punti dalla ripresa post-coronavirus e in generale non vincono da quattro giornate. Gli ospiti, invece, sono reduci dal colpaccio contro la Real Sociedad.



Alle 19.30 è il turno del Valencia, alla ricerca di punti per l'Europa League: il Villarreal settimo dista quattro punti, ma dalla ripresa è arrivato solo il punto contro il Levante. Al Mestalla arriva l'Osasuna, reduce dal pokerissimo subito in casa contro l'Atletico Madrid.



In serata, invece, il big-match di giornata: alle 22.00, la Real Sociedad ospita il Real Madrid: fari puntati sui Blancos, che in caso di successo aggancerebbero il Barcellona e diventerebbero primi grazie a una miglior posizione negli scontri diretti.