Prosegue il 13esimo turno della Liga con le ultime cinque partite in programma in questa domenica. Si parte alle 12, con il Villarreal che sul campo del Maiorca cerca tre punti per rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa League.



Sognano l'Europa anche Athletic Bilbao e Levante, pari punti a quota 17 e avversari alle 14 al nuovo San Mames.



Alle 16, poi, tocca all'Atletico Madrid: i Colchoneros di Simeone affrontano l'Espanyol penultimo per scavalcare la Real Sociedad al terzo posto.



Alle 18.30 il Getafe cerca il terzo successo consecutivo contro l'Osasuna per tornare in zona Europa.



Chiude alle 21 il derby di Siviglia: il Betis, padrone di casa, deve allontanarsi dalla zona calda della classifica, gli ospiti invece vanno a caccia del quinto risultato utile di fila per tenere vivo l'obiettivo Champions League.