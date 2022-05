Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Levante sconfiggere la Real Sociedad prosegue con altre 5 gare iSi parte alle 14 consfida decisiva nella lotta per non retrocedere con i padroni di casa che devono difendere un punto di vantaggio sugli ospiti che alla vigilia occupano il terzultimo posto in classifica, il primo a rischio retrocessione.Alle 16.15che sta provando a risalire fino ad un piazzamento europeo (oggi -1 dal Villarrela e -7 dal Betis che è quinto) ospiterà al nuovo San Mames ilche ha ormai detto addio a qualsiasi velleità di classifica.Alle 18.30 di nuovo un doppio sguardo alla corsa salvezza conultimo che proverà l'impresa in visita almentre il, ospiteràper ampliare il +1 sul terzultimo posto.Chiude infine alle 21 il big match fra, che è ancora a -3 da un piazzamento Champions e eil, che vuole difendere il proprio secondo posto in classifica.