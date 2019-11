Espanyol-Valencia (calcio d'inizio alle ore 13) apre la dodicesima giornata di campionato nella Liga spagnola. Gli ospiti si presentano a questa sfida con 6 punti di vantaggio sui padroni di casa, penultimi in classifica a quota 8.



Alle 16 i campioni in carica del Barcellona si presentano sul campo del Levante da primi della classe.

Alle ore 18.30 trasferta anche per l'Atletico Madrid di Simeone, impegnato a Siviglia.

Alle 21 si chiude con il Real Madrid, che riceve il Betis al Bernabeu.