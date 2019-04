Dopo il pareggio tra Alaves e Valladolid nell'anticipo di venerdì sera, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 33esima e sestultima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Celta Vigo riceve il Girona con l'obiettivo di sorpassarlo in classifica e uscire dalla zona retrocessione. Alle 16.15 l'Atletico Madrid di Simeone è impegnato sul campo dell'Eibar.



Alle ore 18.30 va in scena Rayo Vallecano-Huesca, scontro diretto tra le ultime due della classe. Poi alle 20.45 si chiude al Camp Nou, dove la capolista Barcellona ospita la Real Sociedad. Tra le cinque partite in programma nella domenica di Pasqua spicca la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Athletic Bilbao.