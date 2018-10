Prosegue l'ottavo turno della Liga, aperto venerdì dall'anticipo tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, con altri quattro match in programma in questo sabato. Alle 13: il Girona cerca contro l'Eibar punti per riavvicinarsi alla zona Europa League, stessa missione alle 16.15 per il Getafe con il Levante.



Alle 18.30 è il turno del Real Madrid: i blancos non segnano da tre partite tra Liga e Champions (con il clamoroso ko di Mosca), la squadra di Lopetegui prova a spezzare la maledizione sul campo di un Alaves in piena corsa europea.



Alle 20.45 chiude il sabato la sfida a fondo classifica tra Leganes e Rayo Vallecano, chiuderanno la giornata le quattro partite di domani: Atletico Madrid-Betis (16.15), Espanyol-Villarreal e Siviglia-Celta Vigo (entrambe 18.30) e il big match Valencia-Barcellona (20.45).