Ventunesima giornata di Liga, c'è il Barcellona in fuga. I blaugrana, più 8 sul Real Madrid che gioca mercoledì, chiudono il programma domenicale in casa del Villarreal, uscito malconcio dalla trasferta tra le mura dell'Elche nel turno precedente.



SI parte con Getafe-Rayo Vallecano alle 14, l'altro derby madrileno, che rappresenta un'occasione per gli ospiti attualmente settimi alla pari con l'Athletic Bilbao. Poi l'Atletico Madrid di Simeone fa visita al Celta Vigo per non perdere contatto dalla Real Sociedad terza. Prima del Barcellona, è il turno di Real Valladolid-Osasuna, in campo alle 18:30.