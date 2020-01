Si chiude con le ultime 5 gare il programma della 20esima giornata della Liga in Spagna.



Alle 12 il Valencia (che sta trattando il milanista Suso) prosegue la propria rincorsa ad un piazzamento Champions affrontando in trasferta un Maiorca in crisi nera di risultati e precipitato in piena zona retrocessione.



Alle 14 anche il Betis Siviglia proverà ad uscire dal momento no che lo vede senza vittorie da 3 giornate affrontando in casa la Real Sociedad che, sconfitta nell'ultimo turno dal Villarreal è scivolata al sesto posto a -4 dalla zona Champions.



Proprio il sottomarino giallo va in scena invece alle 16 ospitano allo Stadio della Ceramica l'Espanyol. Con tre vittorie nelle ultime tre Cazorla e compagni sono in netta risalita e puntano la zona Europa League contro il fanilino di coda della classifica.



Alle 18.30 anche l'Athletic Bilbao proverà a scrollarsi di dosso la pareggite delle ultime 3 gare, che l'ha fatto precipitare lontano dalla zona europea, ospitando al San Mames il Celta Vigo bisognoso di punti salvezza.



Infine alle 21 chiude il Barcellona chiamato a rispondere a Real e Atletico ospitando al Camp Nou un Granada quanto mai altalenante, ma ancora in corsa per un piazzamento europeo.