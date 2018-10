Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Celta Vigo e Alaves, oggi prosegue la 9a giornata di campionato nella Liga spagnola. Si riparte alle ore 13, quando il Real Madrid di Lopetegui col Levante deve uscire dalla crisi di gol e risultati.

Alle 16.15 scende in campo il Valencia di Piccini, fresco di esordio in Nazionale, in casa contro il Leganes.

Poi alle ore 18.30 l'Atletico Madrid di Simeone è impegnato in trasferta con il Villarreal.

Alle 20.45 si chiude con il Barcellona, che riceve il Siviglia aspettando la sfida di mercoledì in Champions League con l'Inter sempre al Camp Nou.