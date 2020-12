, inaugurata ieri dall'anticipo tra Athletic Bilbao e Huesca. I colchoneros vogliono cancellare la sconfitta nel derby contro il Real, mentre gli avversari di giornata arrivano da 4 pari e un ko negli ultimi 5 turni.Alle 16.15,. Sarà la classica sfida da ex per il tecnico blaugrana Koeman.Alle 18.30, la Real Sociedad, ancora in testa nonostante non vinca dallo scorso 22 novembre, fa visita a un Levante a caccia di punti salvezza, mentre il Villarreal prova a ripartire contro l'Osasuna dopo 4 pareggi consecutivi.Si chiude con la sfida delle 21 tra il Siviglia di Suso e Ocampos contro il Valladolid.