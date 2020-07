Inizia la 35esima campionato di Liga. Si parte alle 19.30 con la sfida tra Valencia e Valladolid, coi Murcielagos in crisi, che non vincono da 4 giornate, con 3 ko e un pareggio nell'ultima contro il Granada. Il club di Ronaldo, invece, ha vinto l'ultima ed è a un passo dalla salvezza.



Alle 22, poi, scende in campo la terza della classe, l'Atletico Madrid, che affronta il Celta Vigo, capace di fermare il Barcellona 10 giorni fa. I Colchoneros vogliono tenersi stretto il terzo posto, mentre i galiziani vogliono punti salvezza. Ambizioni diverse, comune ricerca dei tre punti.