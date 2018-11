Dopo le gare del sabato che hanno visto il clamoroso tonfo del Real Madrid e il pareggio in vetta alla classifica fra Barcellona e Atletico Madrid prosegue il programma della 13esima giornata della Liga.



Apre alle 12 lo scontro fondamentale in zona salvezza dove l'Athletic Bilbao (1 sola vittoria in campionato) è chiamato al riscatto ospitando al San Mames il Getafe che ha l'occasione di portarsi a +9 dalla zona retrocessione e sognare la rincorsa a un piazzamento europeo.



Tutti i fari saranno però puntati sul Ramon Sanchez Pizjuan dove alle 16.15 il Siviglia tenterà l'assalto alla vetta della classifica ospitando il Valladolid. André Silva e compagni sono a -2 dal Barcellona e potrebbero in caso di vittoria portarsi a +1.



Alle 18.15 anche l'Espanyol potrebbe clamorosamente portarsi al secondo posto in classifica agganciando l'Atletico Madrid ospitando in casa il Girona. Infine chiude alle 21.00 il Villarreal che ospita il Betis Siviglia eurorivale del Milan in un incredibile scontro salvezza.