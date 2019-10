Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato che hanno lanciato il Real Madrid in vetta solitaria del campionato fermando al secondo posto il Granada prosegue con altre 5 gare il programma dell'ottava giornata della Liga in spagna.



Apre alle 12 lo scontro salvezza fra le grandi deluse Espanyol e Maiorca, rispettivamente terzultima e penultima in un'autentica sfida da dentro fuori nella corsa per non retrocedere.



Alle 14 l'Athletic Bilbao fa visita al Celta Vigo per cercare di rimanere fortemente in corsa per un piazzamento Champions e portarsi momentaneamente al secondo posto in caso di vittoria.



Alle 16 può rispondere subito l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, terzo e a -4 dal Real capolista, che sarà impegnato in trasferta col Valladolid che in caso di vittoria tornerebbe in piena zona europea.



Potrebbe portarsi a -2 dal Real Madrid, invece, la Real Sociedad dei talenti Oyarzabal e Odegaard (di proprietà proprio delle Merengues) ospitando all'Anoeta il Getafe alle 18.30.



Infine chiude alle 21 il big match fra Barcellona e Siviglia, entrambe terze a parimerito alla vigilia e a -5 dalla vetta della classifica Messi e Suarez dopo la vittoria in Champions contro l'Inter arrivano in splendida forma alla gara del Camp Nou mentre Nolito, Banega e compagni sono in ripresa grazie alla vittoria sulla Real Sociedad che ha interrotto la serie di due ko consecutivi.