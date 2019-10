Dopo l'anticipo di ieri, continua oggi la decima giornata di Liga con tre partite, in seguito del rinvio a dicembre del Clasico tra Real Madrid e Barcellona: alle 16 il Maiorca, reduce da due vittorie tra cui quella clamorosa ottenuta proprio contro la squadra di Zidane, va sul campo del fanalino di coda Leganes in una sfida salvezza. Alle 18.30 altra sfida salvezza tra Valladolid ed Eibar, mentre chiude alle 21 il big match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao: la squadra di Simeone non può più sbagliare dopo quattro pareggi nelle ultime cinque, mentre i baschi, che non vincono da quattro partite, vincendo appaierebbero proprio i Colchoneros.