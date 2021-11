Prosegue lacon altri quattro incontri in programma in questa domenica. Si parte, con ilultimo in classifica che ospita il, solo a +1 sulla zona retrocessione.Fari puntatisu: la squadra di Ancelotti cerca un successo per rispondere al Siviglia e portarsi momentaneamente in vetta alla classifica.ilfa visita all'e cerca tre punti per tenere il passo dell'Atletico Madrid., infine, tocca allacontro il: con una vittoria, i baschi si riprenderebbero la vetta solitaria della classifica.