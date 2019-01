Inizia oggi, alle 13, la 21esima giornata di Liga. Ad aprire le danze il Siviglia quarto in classifica, reduce da 2 sconfitte consecutive, alla ricerca di una vittoria che manca dal 16 dicembre, con un André Silva che non trova il gol in campionato dal 25 novembre, più di due mesi: al Sanchez Pizjuan arriva il Levante che si è assestato a metà classifica.



ATLETICO - Alle 16.15, invece, è il turno della seconda della classe: l'Atletico Madrid di Simeone, a 5 punti dal Barcellona, attende il Getafe, sesto e in piena corsa per un posto in Champions League (è a 2 punti proprio dal Siviglia). I Colchoneros non perdono dal primo settembre.



CRISI VILLARREAL - Alle 18.30 si prosegue con Leganes-Eibar, sfida salvezza con i padroni di casa a più 2 dalla zona calda e gli ospiti a più 5. Chiude il programma Valencia-Villarreal: i murcielagos stanno proseguendo con la loro stagione altalenante, mentre il Submarino Amarillo naviga al penultimo posto, con una vittoria che manca dal 25 novembre (ed è l'unica nelle ultime 14).