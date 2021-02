25esima giornata anche per lain Spagna che dopo l'anticipo del venerdì fra Levante e Athletic Bilbao offre altre 4 importantissime sfide in questo lungo sabato pomeriggio.Alle 14 apre lo scontro salvezza, momentaneamente ultimo in classifica, ma a -2a cui farà visita oggi e prima delle squadre salve in una classifica che per la zona retrocessione è ampiamente aperta.Alle 16.15 il big match di giornata vedrà il, terzo a -5 dalla vetta della classifica difesa (con una gara in meno) dall'Atletico Madrid, che fa visita al, quarto a -7 dalla vetta e in serie positiva in Liga da 6 giornata. L'ultima sfida fra Messi e gli ex-Serie A Suso e Papu Gomez aveva visto gli Andalusi imporsi per 2-0 nella semifinale di andata di Coppa del Re che sarà replicata mercoledì prossimo.Alle 18.30 altra sfida fondamentale nella zona salvezza con(+1 dal terzultimo posto alla vigilia) che ospita(+4).Infine alle 21 ildi Cutrone che non riesce proprio a trovare continuità, ma che arriva da una vittoria fondamentale sul Celta Vigo, fa visita a unin crisi nera di risultati e precipitato a solo 3 punti dalla zona retrocessione.