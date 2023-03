Dopo la settimana di coppe europee e l’anticipo di ieri tra Real Valladolid e Athletic Bilbao, vinto per 3-1 dai baschi, oggi continua la 26esima giornata della Liga. Alle 14:00 apre le danze il match tra Almeria e Cadice. Scontro decisivo per la zona salvezza, dato che i punti di differenza sono soltanto due, con gli andalusi, al momento, fuori dalla zona retrocessione. Successivamente, alle 16:15 Rayo Vallecano-Girona. Sfida di metà classifica, con il club di Madrid che non vince da 6 giornate. Per concludere il pomeriggio, alle 18:30, in Catalogna si gioca Espanyol - Celta Vigo. In caso di vittoria, i catalani andrebbero a -1 dai galiziani. In serata, alle 21:00, il big match di giornata tra Atletico Madrid e Valencia. Partita delicata per entrambe le compagini, con i Colchoneros che potrebbero allungare sulla Real Sociedad, in modo da consolidare il terzo posto e l’entrata in Champions, mentre per i valenciani, una vittoria li porterebbe a +3 dal Getafe, al momento a pari punti, allontanandosi un po’ dalla zona calda della classifica.