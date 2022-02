Ieri sera il Levante ultimo ha vinto 3-0 con l'Elche per provare a risalire la classifica, oggi la 26a giornata di Liga continuerà con altre quattro partite., una sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo tre sconfitte per una nelle ultime cinque gare. Ha fatto peggio l'Alaves, che dopo quattro ko in un mese vuole ritrovare la vittoria in casa del Getafe per avvicinarsi alla salvezza per ora distante 4 punti., hanno il miglior attacco della Liga con 51 reti segnate e oggi affrontano il Rayo Vallecano a metà classifica e con 4 ko nelle ultime 4 gare. Due ore e mezza dopo a Madrid scende in campo l'Atletico di Simeone, con l'obiettivo di sganciarsi dal Barcellona e prendere il quarto posto solitario in caso di vittoria al Wanda Metropolitano contro il Celta Vigo.