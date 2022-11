Torna in campo la Liga; alle 14 punti importanti in chiave salvezza nella sfida tra Getafe e Cadice. A seguire Valladolid-Elche, entrambe arrivano da una sconfitta che se più grave è la situazione degli ospiti, ultimi in classifica distaccati 6 punti dalla penultima.



Alle 18:30 Celta Vigo-Osasuna; quest'ultimi con una vittoria salirebbero momentaneamente al quarto posto insieme ad Atletico Madrid e Betis. Chiude il programma della giornata il Barcellona. La squadra di Xavi arriva dal prezioso successo contro il Valencia di Gattuso all'ultimo minuto e questa sera ospita l'Almeria per sorpassare il Real Madrid, che giocherà lunedì contro il Rayo Vallecano.