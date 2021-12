Dopo le vittorie, ieri, di Siviglia, Valencia ed Espanyol, alleriparte la. In attesa del derby di Madrid di questa sera, i primi a scendere in campo sono il, reduce dalla grande vittoria a Bergamo, ma solo quattordicesimo in campionato e la sorpresa, sesto in classifica ed in piena zona Europa.Alleè il turno del, ad. I ragazzi guidati da Xavi devono riscattare l’eliminazione dalla Champions e soprattutto ritornare a correre in campionato per centrare almeno un piazzamento fra le prime quattro.Alle, infine, toccherà afare da antipasto al piatto forte di giornata e sarà un gran bell’antipasto: due squadre propositive e ben allenate, ma in momenti opposti. Il Betis di Pellegrini, dopo un inizio a rilento, sta facendo benissimo ed è attualmente terzo in classifica, mentre la Real di Alguacil, dopo aver assaporato anche la vetta della classifica, è precipitata in quinta posizione.