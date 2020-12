Dopo le gare del weekend, è tornata subito in campo lacon il programma dellanell'infrasettimanale antecedente al Natale, che ha visto in scena sei sfide.due partitedelicata sfida salvezza tra due squadre in grossa difficoltà e nei bassifondi della classifica, entrambe a secco di vittorie da sei giornate,con i gol di Garcia, Fidel, Brasanac e Carrillo; non vince dallo stesso numero di turni nemmeno ila un solo punto dalla zona rossa, che perde 1-0 al Mestalla contro un altalenante, a meno due dalla Champions Leaguealtri due match: altra sfida salvezza, trama soprattutto la gara più significativa della giornata, con ldi Simeone primo in classifica che va sul campo delladi Alguacil seconda, ma a secco di vittorie da ben cinque turni. Chiudono le due sfide delle 22: ildi Messi, in lenta ripresa, a meno quattro dalla Champions e a meno otto dalla vetta, è ospite sul campo del pericolantementre ilquarto, in serie positiva, vuole difendere la qualificazione all'Europa più importante, contro l'osticoin piena risalita.