Tempo di verdetti nel campionato spagnolo,sono scese in campo tutte le 20 squadre dellaper. Duello che prende la via Rojiblanca di Madrid quanto concerne il titolo, dato che l'di Simeone, primo a quota 83 punti, difende in casa contro l'senza più obiettivi le due lunghezze di vantaggio sulReal che vince per 1-0 con Nacho sul difficile campo dell'ormai fuori dall'Europa, ma resta a meno due:Senza più speranze ilche perde 2-1 contro ilche trova la quinta vittoria di fila e resta ancora speranzoso nel settimo posto: segnano Messi, 30 in Liga, e due volte Santi Mina. Ilgià qualificato alla prossima Champions, cede per 4-0 contro ilche si gioca i due posti per la qualificazione all'Europa League con il, 1-0 allbisognoso di punti salvezza con Iglesias, e con lache batte 4-1 con la doppietta di Isak e i gol di Januzaj e Silva un disperatopenultimo.. La terza di queste andrà in Conference League. Si salvano il2-1 alsenza obiettivi, e l', che invece sconfigge 4-2 ilEibar praticamente retrocesso dopo il ko col Valencia, spera invece l'Elche, 3-1 in rimonta col Cadice.