Dopo la frenata del Real Madrid (0-0 col Villarreal) e la vittoria dell'Atletico Madrid (4-3 col Getafe),: ad aprire la domenica spagnola è la sfida tra l'Alaves penultimo a -6 dalla zona salvezza e il Valencia a metà classifica e ancora senza vittorie in campionato nel 2022. Il Betis terzo in classifica arriva dal ko col Villarreal e cerca il riscatto nella trasferta delle 16.15 con il Levante ultimo e con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.. Busquets e compagni provano il doppio sorpasso a Betis e Atletico Madrid per volare al terzo posto; l'Espanyol ha perso tre partite delle ultime cinque e non ha ancora mai vinto in campionato nel nuovo anno.