con l'obiettivo di conquistare i tre punti per consolidare il primo posto. Due gare alle 16.15: l'Atletico Madrid di Simeone deve invertire la rotta dopo quattro sconfitte di fila, ci proverà al Wanda Metropolitano contro il Rayo Vallecano; alla stessa ora Elche e Granada si affrontano in una sfida nella quale i padroni di casa cercano punti per uscire dalla zona rossa e gli avversari per non farcisi risucchiare.- Si continua alle 18.30 con Alaves-Real Sociedad, quasi un testa coda tra chi deve salvarsi e chi sta lottando per un posto in Europa ma cerca la svolta dopo quattro ko consecutive, e Betis Siviglia-Celta Vigo.: la squadra di Xavi cerca i tre punti per entrare nella zona europea, i padroni di casa sono a +5 dalla zona retrocessione.