Nel grande sabato di calcio internazionale, occhi anche sul campionato spagnolo con la Liga che scende in campo, per la giornata numero 30, dalle 14, con Osasuna-Betis, match fondamentale, specialmente per la formazione ospite che, con un successo, raggiungerebbero la zona Champions ed il 4° posto, attualmente occupato dalla Real Sociedad.



Alle 16.15, Almeria-Athletic Bilbao, incontro dalle ambizioni profondamente diverse. Padroni di casa alla ricerca di punti per allungare sulla zona retrocessione, distante soli 2 punti, mentre Bilbao che vuole mettere il fiato sul collo a Villarreal e Betis ed avvicinarsi, al contempo, sempre più alla zona che porta all’Europa che conta.



Alle 18.30, la Real Sociedad avrà modo di rispondere, conoscendo anche già i risultati delle dirette concorrenti. Il Rayo Vallecano sarà un cliente scomodo, vista la possibilità di accorciare verso la zona Conference. Allo stesso orario, il Valladolid andrà alla ricerca di punti salvezza contro il Girona.



In serata, alle 21, di scena il Real Madrid contro il Celta Vigo. Blancos che, forti della qualificazione alle semifinali della Champions League, vogliono proseguire nella sfida a distanza con il Barcellona per il titolo. Anche se i blaugrana sono ora distanti 11 punti.