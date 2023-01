La 16esima giornata di Liga spagnola si apre con la sfida ad alto rischio tra Elche e Celta Vigo, alle 18:30, ultima contro quart'ultima, in cerca di punti utili per la salvezza. A seguire, bella occasione per Gattuso e il suo Valencia, impegnati al Mestalla contro il Cadice orfano del bomber Lucas Perez, che ha pagato di tasca propria per andare al Deportivo La Coruna, terza divisione spagnola. Il Cadice è penultimo, il Valencia è decimo in classifica. Calcio d'inizio alle 21.